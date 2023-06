Santos Silva diz que "bancos não devem ficar na zona de conforto" e pede um Governo sem medo de corporações

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, defendeu esta segunda-feira que o PS deve promover combates ao conservadorismo na gestão do sistema bancário e à tentativa de introdução de uma seletividade na educação em nome de uma suposta exigência. "Os bancos são empresas como as outras, devem arriscar como as outras e não devem ficar na zona de conforto daqueles que preferem o crédito imobiliário e que remuneram os depósitos dos seus depositantes ao menor custo possível", afirmou, Santos Silva, no jantar do segundo dia das Jornadas Parlamentares do PS, que decorrem no Funchal.

O antigo ministro dos governos de António Guterres, José Sócrates e António Costa falou da banca a propósito do tema da consolidação do sistema financeiro em Portugal e da mudança registada com a diminuição do endividamento externo do país. De forma inesperada, neste ponto deixou um recado aos presentes Na sua perspetiva, "é preciso continuar a fazer um certo combate ao conservadorismo na gestão do sistema bancário".

Antes da questão da banca, que foi muito aplaudida, Augusto Santos Silva referiu-se à transformação "do capital humano" que disse estar em curso em Portugal ao longo das últimas décadas e defendeu que o país "continua a precisar de ter mais gente na escola, de uma universalização da frequência do Ensino Secundário e de uma ainda maior massificação da frequência e diplomação com o Ensino Superior".

Depois, disse: “Todos aqueles que querem travar estes processos em nome dos exames ou de uma necessidade de preservar uma exigência que eles erradamente confundem com seletividade social devem ser combatidos por todos os progressistas.” Após receber a primeira prolongada salva de palmas da sua intervenção, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros contrapôs que "o país precisa de mais gente nas escolas e de mais gente com qualificações e não de menos"

