Jornadas do PS na Madeira acompanhadas à distância: metade dos deputados falha voo

Com eleições regionais na Madeira à porta e a meio do psicodrama sobre se o primeiro-ministro pretende ou não ir para um alto cargo europeu daqui a um ano, o PS está até terça-feira no Funchal a realizar jornadas parlamentares, mas apenas com metade da bancada parlamentar no terreno. Em causa está a situação meteorológica da Madeira, com ventos fortes, que levou ao cancelamento de dezenas de voos nos últimos dias.

Ao que o Expresso apurou junto da bancada parlamentar socialista, um total de 27 deputados, incluindo o líder parlamentar, aterraram no Funchal ainda na sexta-feira, antes de começarem as perturbações meteorológicas, e outros 35 conseguiram aterrar já perto da meia noite de domingo, tendo falhado a intervenção de António Costa marcada para a hora de jantar. Segundo a ANA aeroportos, citada pela agência Lusa, só quatro aviões conseguiram aterrar no domingo depois do cancelamento de mais de 50 voos para o Funchal. Os ventos fortes estão previstos até quinta-feira.

Na sequência do imprevisto, o grupo parlamentar do PS teve de reajustar o programa das jornadas parlamentares e transmitir parte das intervenções por streaming. Foi o que aconteceu com a intervenção do secretário-geral e primeiro-ministro este domingo à noite, e é o que vai acontecer com o jantar desta noite com a presença do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, que já está na Madeira, e com a sessão de encerramento na terça-feira de manhã, que contará com a presença da ministra Adjunta Ana Catarina Mendes, da ministra do Trabalho Ana Mendes Godinho, do ministro da Economia, António Costa Silva e do ex-secretário-geral da UGT Carlos Silva.

Já as visitas que decorreram durante esta manhã pelas empresas, instituições e municípios da região tiveram de ser “redimensionadas” para acomodar o facto de metade dos deputados não estarem presentes. O líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, esteve esta manhã a visitar projetos co-financiamentos pelo Orçamento do Estado da República, desde uma associação de apoio a vítimas de violência doméstica à obra do novo Hospital Central da Madeira, passando também pela visita ao ponto de amarração de um cabo submarino de telecomunicações, que liga a América Latina à Europa, e que, segundo disse Eurico Brilhante Dias aos jornalistas, tratou-se de um “grande investimento direto estrangeiro captado pela República” com vista a “gerar novos empregos e melhores salários diversificando a atividade económica na Madeira”.