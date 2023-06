Costa justifica ida à Hungria: fez escala e recebeu convite do presidente da UEFA

Ainda antes de ter uma iniciativa pública, esta segunda-feira, o primeiro-ministro fez sair uma nota à comunicação social a justificar a sua paragem na Hungria para ver o final da Liga Europa, quando ia de Falcon para Chisnau, na Moldova. Na nota, António Costa diz que se despachou mais cedo e como Budapeste fica na rota de Chisinau, aceitou o “convite que lhe tinha sido endereçado pelo Presidente da UEFA para assistir ao jogo da Final da Liga Europa”.

Na mesma nota, António Costa responde às críticas que lhe têm sido endereçadas desde que saiu a notícia dada pelo jornal Observador. Vários membros da oposição, incluindo Paulo Rangel do PSD, consideraram que a ida de Costa à Hungria tinha sido “pessoal”, para se encontrar com o presidente húngaro e para tratar do seu futuro na Europa. Por isso, o primeiro-ministro faz questão de guardar um parágrafo para explicar a sua relação com Viktor Órban. “O Primeiro-Ministro mereceu, por parte da UEFA, o tratamento protocolar adequado tendo sido sentado ao lado do seu homólogo húngaro, com quem mantém naturalmente relações de trabalho”.

Na sua justificação, Costa diz ainda que decidiu aceitar o convite, uma vez que concluiu “atempadamente os seus compromissos oficiais em Portugal” e a Cimeira da Comunidade Política Europeia, em Chisinau, só teria lugar na manhã seguinte.

Apesar das explicações, António Costa não explicou o porquê de não incluir a paragem na Hungria na agenda pública.