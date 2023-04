Costa diz que Pedro Nuno ainda tem futuro: "É um dos grandes quadros dentro do PS"

“O Pedro Nuno Santos é, indiscutivelmente, um dos grandes quadros dentro do PS”, afirmou este domingo António Costa, líder socialista e primeiro-ministro, em entrevista à RTP. E, questionado sobre se o ex-ministro mantém as qualidades políticas - apesar de ter saído do Governo e do que venha a ser concluído pela comissão de inquérito - foi perentório: “Continua a ser” um dos grandes quadros socialistas.

“A atividade política é uma atividade que tem momentos de sucesso e de insucessos, momentos bons e momentos negativos”, disse o secretário-geral do PS, dando o exemplo da sua candidatura autárquica a Loures, há mais de 30 anos.

“Não interferirei na escolha do meu sucessor”, garantiu Costa, nesta entrevista à RTP, a propósito dos 50 anos do PS, em que criticou os populismos e o PSD e enviou recados a Marcelo sobre o cumprimento da legislatura.