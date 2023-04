Chega não quer Lula no 25 de Abril, mas recebe Bolsonaro e Salvini a 13 de maio: a “proximidade” a Putin une o trio de visitantes

Um dos motivos por que André Ventura contesta a presença de Lula da Silva em Portugal é a data escolhida para o Presidente do Brasil discursar na Assembleia da República. Para o líder do Chega, com a sessão de Lula a ocorrer no aniversário da Revolução dos Cravos – imediatamente antes da tradicional sessão solene no Parlamento –, “fica hipotecado todo o 25 de Abril e toda a cerimónia fica contaminada”. Mas o partido está a organizar uma cimeira de dois dias da direita mundial – que trará a Lisboa, entre outros, o ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro e Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro italiano –, a arrancar numa data importante para a comunidade católica: o 13 de maio, que assinala o primeiro dia de um ciclo de aparições de Nossa Senhora de Fátima.