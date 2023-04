Montenegro acusa Governo de usar Marcelo como “peão” e exige a Costa “explicações ao país” sobre a TAP

“Mentira, logro, indecência, displicência, promiscuidade e desonestidade.” Numa conferência de imprensa muito adjetivada, Luís Montenegro resumiu com aqueles seis substantivos as informações reveladas durante a audição parlamentar na véspera da ainda CEO da TAP. O presidente do PSD disse esta quarta-feira, na sede do partido no Porto, que “o primeiro-ministro tem a obrigação de dar explicações ao país” e acusou o Governo de ter “uma visão instrumental” do Presidente da República e de o usar como “um peão ao serviço do PS e da sua agenda”.

Montenegro foi mais longe, lançando o desafio a António Costa para que preste “esses esclarecimentos” e “não se esconda atrás dos seus 50 assessores”. E apontou “mais dois ministros moribundos” no Governo [João Galamba e Ana Catarina Mendes], envoltos “nas teias da promiscuidade, ao estilo DDT [Donos Disto Tudo]”, havendo uma “confusão entre Estado e PS”. Mais: o Governo e o partido que o apoia têm estado “sempre empenhados em enganar o país”.