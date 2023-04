Marcelo garante que não houve pressão para mudar voo da TAP: "Foi desmentido à própria CEO a 11 de fevereiro"

O pedido à TAP para mudar um voo para trazer o Presidente da República de Maputo a 23 de março de 2022 foi feito pela agência de viagens “por sua iniciativa, sem qualquer sugestão nesse sentido da Presidência" explica a Casa Civil da PR. Ao Expresso, Marcelo Rebelo de Sousa acrescenta: “Não houve qualquer pressão e isso foi desmentido junto da CEO da TAP no dia 11 de fevereiro. Nunca me passaria pela cabeça mudar um avião com 200 pessoas”