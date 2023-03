Deputado do PSD ameaça bater com a porta após “modo miserável” como grupo parlamentar discutiu Casa do Douro

Artur Soveral Andrade ameaça abandonar o grupo parlamentar do PSD se a direção não se retratar do “modo miserável” como o deputado diz ter decorrido a discussão em torno da restauração da Casa do Douro como associação pública. Os diplomas do PS, do PCP e do BE foram aprovados na sexta-feira pelos partidos da esquerda, com a abstenção do PSD e os votos contra do Chega e da IL. Numa mensagem eletrónica com 17 pontos, endereçada ao líder da bancada social-democrata, Joaquim Miranda Sarmento, e a que o Expresso teve acesso, o parlamentar começa por escrever que “nenhum dos deputados” eleitos pelos círculos eleitorais da região foi informado sobre o sentido de voto do partido. Essa informação, prossegue, só lhe foi comunicada “já no decurso da discussão na sessão plenária” de quinta-feira.