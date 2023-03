Comissão de inquérito à TAP: “Só falta mesmo saber se o PS já tem as conclusões feitas”, diz Montenegro

Horas depois de o PSD ter adiantado que a antiga administradora da TAP Alexandra Reis colocou o seu lugar à disposição em dezembro de 2021, “eventualmente, sem lugar a qualquer indemnização”, através de um e-mail enviado ao então ministro Pedro Nuno Santos, o presidente do partido, Luís Montenegro, acusou o PS de “tentativas de condicionamento” da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à gestão da companhia aérea.

“Não aceitamos que haja tentativas de condicionamento, nomeadamente [depois de] ficarmos a saber que o PS já não fica satisfeito em ter a presidência desta comissão e também quer ter o relator desta comissão”, disse Luís Montenegro, esta quinta-feira, no final de uma reunião com a bancada parlamentar social-democrata. “Só falta mesmo saber se o PS já tem as conclusões feitas”, atirou.

Considerando que a atitude socialista neste caso “desvaloriza as comissões de inquérito e desonra e desprestigia o Parlamento e a democracia”, o presidente do PSD assegurou que o seu partido não irá “pactuar com isto”. “Vamos querer esclarecer tudo aquilo que houver a esclarecer e vamos querer que a CPI possa discutir as conclusões em função dos documentos, dos factos, dos depoimentos, de tudo aquilo que for apurado – e não em função daquilo que o PS parece já ter, à partida, como objetivo que seja o resultado final da comissão”, rematou.

Questionado ainda sobre a entrevista da semana passada de Marcelo Rebelo de Sousa, em que o Presidente da República falou de “uma alternativa fraca na liderança”, Montenegro disse não querer “entrar em diálogo de análise política com o Presidente da República”. “Eu faço a minha análise: o PS perdeu uma parte significativa da confiança eleitoral que teve há um ano e essa parte significativa da confiança deslocou-se para a direita do PS – não exclusivamente para o PSD, mas para outras forças partidárias”, acrescentou. “Há, portanto, uma predisposição das pessoas de, no futuro, poderem vir a confiar num projeto político que se localiza à direita do PS. A função do PSD é tentar congregar à sua volta a grande maioria desses eleitores que hoje representam cerca de 50%, mais coisa menos coisa, do espetro político. É nisso que eu me estou a focar”, disse Montenegro.