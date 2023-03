Candidatura contra Sousa Real mostra a cara. PAN caminha para a "irrelevância política", alertam críticos

A reunião magna do PAN só deverá acontecer em junho, mas o movimento de oposição à liderança de Inês de Sousa Real, ‘Mais PAN, Agir para Renovar’, já tem site de apresentação com as principais propostas, que incluem a alteração dos Estatutos de forma a abrir o Congresso a “todos os membros” do partido. Com o mandato da Comissão Política Nacional (CPN) a terminar a 6 de junho, a oposição reclama por mais “democracia interna”.

“A nossa proposta baseia-se numa orientação estratégica alternativa e visa que o PAN se possa reerguer e retomar a trajetória de crescimento e capacidade de intervenção na sociedade”, diz ao Expresso Rui Prudêncio, histórico do partido.