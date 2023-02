PAN: oposição interna avança com lista para a direção, Nelson Silva deve ser candidato a porta-voz

É oficial. A oposição interna vai apresentar uma lista à direção no Congresso do PAN, que será agendado para junho, quando termina o mandato da atual Comissão Política Nacional (CPN). Nelson Silva, ex-deputado e um dos maiores críticos da atual líder, deverá ser candidato a porta-voz e medir forças com Inês Sousa Real na reunião magna.

