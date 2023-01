‘Grupo de Rio’ janta com ex-líder do PSD no distrito de Coimbra

Almoços com Passos, jantares com Rio. Esta parece ser a tendência da estação no PSD. No dia em que Luís Montenegro encerra a sua semana dedicada ao distrito de Coimbra, o seu antecessor na liderança social-democrata janta no mesmo distrito com alguns dos seus indefetíveis. Ao que o Expresso apurou, Rui Rio encontra-se esta sexta-feira com os deputados António Maló de Abreu e José Silvano. O ex-líder parlamentar Paulo Mota Pinto, que também integrava o núcleo duro de Rio, poderá igualmente marcar presença.

