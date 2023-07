Um "deputado entre 230" que "apoia o Governo": o regresso sob holofotes de Pedro Nuno Santos

“De facto, neste momento, não sou candidato a nada” , disse. Uma declaração com margem, depois de ter dito, no final da sua audição na comissão de inquérito à gestão da TAP que não era candidato a nada. Por ora, será “um deputado entre 230” que se sente “muito confortável”. “Tenho muito orgulho em ser deputado”, afirmou, rodeado de jornalistas.

Regressou ao Parlamento por entre sorrisos, abraços e cumprimentos aos deputados socialistas já sentados no plenário e até selfies. Pedro Nuno Santos prometeu que ficará discreto, sentado na última fila, mas a sua chegada ao Parlamento foi marcada por um grande aparato mediático. As câmaras à porta da sala do grupo parlamentar do PS e os diretos televisivos focados no ex-ministro denunciou a popularidade de um dos mais fortes nomes na corrida à sucessão da liderança socialista. “Sou um deputado que apoia o Governo” , respondeu aos jornalistas.

Dentro e fora do plenário, todos os olhos postos no ex-ministro

Durante o plenário, Pedro Nuno Santos foi saltitando de lugar em lugar a cumprimentar e trocar impressões com os colegas de partido. Até as pessoas que assistiam ao plenário nas galerias receberam um beijinho atirado pelo ex-ministro assim que se sentou no seu lugar. A boa disposição do socialista era evidente, assim como a alegria dos colegas - um deles até levou a mão de Pedro Nuno Santos à cara quando este o cumprimentou.

De todas as vezes que o recém-regressado deputado se dirigiu à sala do grupo parlamentar do PS foi esperado por câmaras e jornalistas que seguiram meticulosamente todos os seus passos. “Agradeço o carinho”, atirou entre risos aos operadores de imagem que se levantavam do chão assim que havia movimentações do ex-ministro.