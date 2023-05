Liberais vão forçar audição de Mendonça Mendes sobre secretas

O Partido Socialista chumbou a audição do secretário de Estado Adjunto de António Costa, António Mendonça Mendes, que foi requerida pela Iniciativa Liberal. O veto foi isolado, com os restantes partidos a votar a favor. Rui Rocha, líder dos liberais, defende que “é mais uma gravíssima tentativa de impedir o apuramento de factos”. A IL vai, por isso, obrigar à realização desta audição. A convocatória a Mendonça Mendes também é pedida na comissão de inquérito à TAP, cuja decisão é tomada ao fim da tarde.

A Iniciativa Liberal apresentou o requerimento para “audição do senhor secretário Adjunto do primeiro-ministro no contexto da recuperação do computador portátil do Adjunto do ministro das Infraestruturas pelo Serviço de Informações de Segurança (SIS)”, mas, na reunião da comissão de Assuntos Constitucionais desta quarta-feira, 24 de maio, deu-se o chumbo pelo PS (contra os restantes partidos).

Na noite dos desacatos no Ministério das Infraestruturas de 26 de abril, as secretas foram acionadas para recuperarem o computador de Frederico Pinheiro, que acabara de ser exonerado por Galamba, por conter material classificado. A chefe do gabinete de Galamba, Eugénia Correia, assumiu a autoria da chamada, mas o ministro das Infraestruturas também fez várias chamadas para ativar autoridades naquele caso.

Uma dessas chamadas, ao que o ministro contou, foi de Galamba com Mendonça Mendes, que terá dito ao ministro que deveria falar com as secretas – quando o comunicou à sua chefe de gabinete, recebeu de resposta que elas já estavam no terreno. Mendonça Mendes não esclareceu, no sábado, se estava disponível para explicar-se ao Parlamento.

“Esse contacto aconteceu mesmo? O que disse Galamba a Mendonça Mendes? O que é que Mendonça Mendes respondeu a Galamba? Mendonça Mendes reportou ao primeiro-ministro essa conversa? Quando e em que termos?” São perguntas que a IL queria colocar a Mendonça Mendes, mas que não ficarão respondidas, pelo menos na comissão de assuntos constitucionais.

No Twitter, o líder liberal, Rui Rocha, defende que “é este esclarecimento que o PS acabou de inviabilizar”. "É mais uma gravíssima tentativa de impedir o apuramento de factos que envolvem uma situação tão melindrosa e relevante como a intervenção do SIS naquela noite”. Um dos pontos tem sido perceber se houve alguma ordem governamental sobre a atuação dos serviços de informação, o que o primeiro-ministro tem recusado (e será um dos temas do debate parlamentar desta quarta-feira).