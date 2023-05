Audições a Costa, Carneiro, Mendonça Mendes, PSP e secretas na comissão à TAP: deixará o PS passar alguma?

A oposição entregou, na comissão de inquérito à TAP, requerimentos para ouvir vários membros do Governo (de António Costa ao seu adjunto, António Mendonça Mendes, passando pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro) e responsáveis de autoridades policiais e de informações (da PSP, SIS e SIRP). O Partido Socialista deu a entender que votará contra a chamada do primeiro-ministro e todos os outros pedidos inserem-se naquilo que os deputados socialistas têm dito estar fora do “objeto” da comissão parlamentar, a tutela política sobre a gestão da TAP.