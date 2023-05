Fiscalização de secretas vai ao Parlamento terça-feira, audições de SIS e SIRP por marcar (mas tudo será à porta fechada)

As audições dos responsáveis do SIS (Serviço de Informações de Segurança) e do SIRP (Sistema de Informações da República Portuguesa), devido à apreensão do computador do ex-adjunto do ministro João Galamba que tinha informação classificada, não vão acontecer esta terça-feira, como foi antecipado. As reuniões ainda não estão marcadas, como confirma a calendarização do Parlamento e confirmam vários deputados ao Expresso.

A única audição que consta da calendarização dos trabalhos é a do Conselho de Fiscalização do SIRP, presidido por Constança Urbano de Sousa, que será esta terça-feira, 9 de maio, pelas 16h00, que vai ser um trabalho em conjunto da Comissão de Assuntos Constitucionais e da Comissão da Defesa.

Como manda a lei, a audição de Constança Urbano de Sousa será à porta fechada, como manda a legislação, no que diz respeito ao “alegado envolvimento direto dos serviços de informações, designadamente do Serviço de Informações de Segurança (SIS), na recuperação de um equipamento informático de um ex-adjunto do gabinete”. A Comissão de Defesa junta-se à Comissão de Assuntos Constitucionais, porque é ali que é apresentado o relatório anual deste organismo de que fazem parte não só a antiga ministra, como também Joaquim da Ponte e Mário Belo Morgado.