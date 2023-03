Liberais e Chega querem ouvir ministra da Defesa e Gouveia e Melo sobre caso com navio da Marinha

"Não sendo a primeira vez que são reportados casos graves e persistentes de avarias nos navios da Marinha, como foi o caso ocorrido num dos motores da Fragata Bartolomeu Dias (F 333), e sendo do conhecimento público que a Marinha este ano terá menos 33 milhões de euros para manutenção de navios (um défice de 41% face às necessidades), importa esclarecer qual é o real estado dos navios da Marinha Portuguesa e as reais necessidades financeiras necessárias para que situações" como esta "não se voltem a repetir ", sustenta o Chega no seu requerimento.

A Iniciativa Liberal (IL) e o Chega pediram a audição parlamentar urgente da ministra da Defesa Nacional e do chefe do Estado-Maior da Armada para esclarecer "quais as motivações e causas materiais" que levaram 13 militares a recusar embarcar no navio Mondego. Estes partidos junta-se, assim, ao PSD , que tinha já pedido a audição de Helena Carreiras. Tanto a IL como o Chega admitem que as audições venham a decorrer à porta fechada.





"Perante o estado atual em que se encontram as Forças Armadas, com recorrentes acontecimentos que apontam para uma degradação de equipamentos e falta de condições para os recursos humanos, e com vista a esclarecer este episódio, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal vem requerer a audição da Sr.ª Ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, e do Chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo, salvaguardando a possibilidade de a mesma ser feita à porta fechada, caso o nível de classificação ou sensibilidade dos assuntos em questões assim o justifiquem", pode ler-se no requerimento da IL a que a agência Lusa teve acesso.

"Atendendo a que o presente episódio apresenta uma situação grave de insubordinação, especialmente numa missão com elevada relevância, importa saber quais as motivações e as causas materiais que conduziram a uma atitude tão drástica por parte dos 13 militares", prossegue o mesmo requerimento.

Para a IL, este caso "apresenta grandes consternações a vários níveis", nomeadamente "na responsabilidade das Forças Armadas portuguesas para com os seus parceiros militares, pondo em causa as capacidades de Portugal em assegurar o seu papel ao nível da defesa externa, pelo que o seu esclarecimento afigura-se necessário à clarificação das condições em que as forças armadas executam as suas funções".