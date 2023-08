Costa quer ajuda da Comissão Europeia para problemas na habitação

“A falta de oferta imobiliária é um problema em muitas cidades, e os encargos com habitação têm vindo a subir, ocupando já um espaço muito significativo no rendimento mensal das famílias europeias”, pelo que “a Comissão Europeia deve estar atenta ao problema da escassez e dos altos custos da habitação”. A citação é da carta que o Governo português enviou a Ursula von der Leyen e na qual propõe que a Comissão Europeia coloque nas suas prioridades procurar resposta para problemas como a habitação, a fuga de talentos ou a recuperação de territórios ardidos. “Não se trata de tentar passar para outra esfera a solução”, ressalva o secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes, “mas são problemas que afetam outros Estados-membros e, portanto, precisam todos de resposta.”

À semelhança do que já fez no ano passado, António Costa decidiu enviar uma carta à Comissão antes da rentrée europeia (marcada pelo discurso sobre o estado da União, este ano a 13 de setembro), elencando as prioridades que Portugal gostaria de ver assumidas no plano comunitário. No ano passado, a primeira dessas prioridades era a Comissão flexibilizar os prazos de execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Este ano, o PRR não está na lista, e Tiago Antunes assume mesmo que “o momento não está fértil para o tema”. A prioridade europeia nesse campo tem estado na reprogramação dos PRR nacionais e na sua execução. “Veremos mais perto do fim do prazo” (fim de 2026) o que será preciso fazer, diz o secretário de Estado ao Expresso.