Visita a Timor-Leste serve para identificar prioridades na cooperação entre países, diz Costa

O primeiro-ministro português, António Costa, disse hoje em Díli que a visita oficial de dois dias a Timor-Leste serve para identificar prioridades no quadro da cooperação estratégica entre 2024 e 2028.

“Esta visita destina-se sobretudo a identificar quais são as prioridades do novo Governo de Timor[-Leste] para a cooperação, de forma a que o próximo programa de cooperação 2024-2028 corresponda àquilo que são as prioridades do Governo de Timor[-Leste], já que coincide precisamente com o [seu] mandato”, afirmou António Costa, após uma reunião com o primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão.

Numa breve declaração aos jornalistas, sem direito a perguntas, o governante português salientou que a “visita ocorre num momento muito importante, em que o novo Governo de Timor-Leste está no início das suas funções” e num momento em que Portugal está “a preparar o novo programa estratégico de cooperação, entre 2024 e 2028”.

“É uma visita de amizade, de trabalho, mas também de abertura de portas para que os nossos ministros e as nossas embaixadoras possam desenvolver depois o trabalho e desenharmos o novo programa estratégico de cooperação”, acrescentou.

António Costa iniciou hoje a sua primeira visita oficial a Timor-Leste, mas também a primeira de um chefe de Governo estrangeiro desde a tomada de posse do novo executivo timorense, a 01 de julho.

Na agenda de hoje da visita oficial de António Costa destaque para os encontros com duas figuras históricas de Timor-Leste: o Presidente, José Ramos-Horta, e o primeiro-ministro, Xanana Gusmão.

Do programa da visita de dois dias, para além dos encontros com as mais importantes figuras do Estado, destaque para a visita, na quarta-feira, ao cemitério de Santa Cruz, local onde ocorreu o massacre de 12 de novembro de 1991, durante a ocupação indonésia, e onde morreram mais de 300 timorenses.

A presença no Parlamento Nacional, atualmente presidido por Fernanda Lay, a primeira mulher a ocupar o cargo em Timor-Leste, está marcada também para quarta-feira, o último dia da visita oficial ao país de 1,3 milhões de habitantes, que ocupa o 140.º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas.

A agenda do primeiro-ministro português contempla ainda visitas a instituições educativas, como a Escola Portuguesa de Díli, a inauguração das novas instalações do Centro de Língua Portuguesa na Universidade Nacional Timor Lorosa'e e ao Centro Cultural Português, bem como ao Centro Juvenil Padre António Vieira e ao Externato São José.

A acompanhar António Costa está também o ministro dos Negócios Estrangeiros, que iniciou na segunda-feira uma visita oficial ao sudeste asiático, com passagem pela Indonésia, Timor-Leste e Filipinas para discutir a intensificação das relações económicas.