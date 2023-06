A História "não se escolhe, assume-se e respeita-se, explica-se e estuda-se", diz Costa em Angola

O primeiro-ministro português disse esta terça-feira que Portugal e Angola têm uma História comum por vezes dolorosa, mas com vários períodos em que estiveram do mesmo lado numa luta comum pela liberdade e pela independência contra o fascismo. Esta posição sobre a História foi defendida por António Costa no discurso que proferiu no início da sua visita às obras da Fortaleza de São Francisco do Penedo em Luanda - um monumento do século XVII, convertido pelo Estado Novo em casa de reclusão militar e que será o futuro Museu da Luta de Libertação.

A obra de reabilitação da fortaleza está a cargo da Mota-Engil e, como salientou o ministro da Cultura de Angola, Filipe Zau, este é um dos projetos que conta com o apoio da cooperação portuguesa. De acordo com António Costa, Portugal e Angola tiveram há 49 anos um "processo de libertação gémea".

"O colonialismo durou vários séculos e nos seus últimos 48 anos [vigorou] através de uma ditadura fascista que oprimiu o povo português e continuou a oprimir todos os povos colonizados. A luta pela libertação nacional dos povos colonizados foi um contributo decisivo para a libertação de todos nós com o 25 de Abril de 1974. E o 25 de Abril acelerou claramente o sucesso das lutas pela libertação, conduzindo um ano depois às independências das antigas colónias", sustentou o líder do executivo, num discurso muito aplaudido.

Para o primeiro-ministro, as lutas dos resistentes ao Estado Novo em Portugal e pela independência nas antigas colónias "foram gémeas", assinalando então que vários dos fundadores dos movimentos de libertação passaram pela Casa dos Estudantes do Império. E alguns deles foi em contacto com colegas estudantes em Lisboa que desenvolveram a sua consciência política.