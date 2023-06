11 de Novembro e 25 de Abril: Angola e Portugal vão festejar juntos independência e revolução, cá e lá

Nos próximos dois anos, Angola e Portugal celebrarão aniversários redondos de importantes datas da sua história contemporânea. Se 2024 é marcante para Portugal, por se assinalarem os 50 anos da Revolução dos Cravos, no ano seguinte Angola completa meio século de independência. Na entrevista que deu ao Expresso e à Lusa, e que pode ler na edição semanal do jornal a 2 de junho, o Presidente angolano demonstra total abertura para vir a Portugal e participar nas cerimónias oficiais do 25 de Abril.

“Com certeza que estou disponível, tudo depende da vontade das autoridades portuguesas. Se eu for convidado, irei com muito gosto”, assegura João Lourenço. Recorde-se que no último 25 de Abril, a presença do Presidente do Brasil, Lula da Silva, nas cerimónias oficiais gerou polémica e dividiu os partidos. No próximo ano, prevê-se que venham chefes de Estado de outros países lusófonos.

Na entrevista, questionado sobre a vontade de ter representantes portugueses nas festividades angolanas de 11 de novembro de 2025, Lourenço mostrou-se surpreendido, acabando por dizer que é boa ideia: “Não tinha pensado nisso, penso ser cedo, ainda faltam dois anos, mas nos 50 anos, terei muito gosto em convidar o chefe de Estado português.”

Relações nem sempre fáceis

A entrevista a Lourenço realizou-se na tarde de terça-feira, 30 de maio de 2023, no palácio presidencial, em Luanda. Cinco anos antes, em 2018, o então correspondente do Expresso em Angola, Gustavo Costa, entretanto falecido, conseguiu o ‘furo’ de entrevistar o líder angolano no mesmo local da capital, pouco tempo depois de ter tomado posse e sucedido a José Eduardo dos Santos, no ano anterior.