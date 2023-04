Costa elogia Marcelo e Santos Silva e critica "excesso de atenção" dada ao Chega

O dia 25 de Abril foi, na opinião do primeiro-ministro, marcado por “quatro notáveis discursos”, sendo dois deles de Augusto Santos Silva, o presidente do Parlamento, que discursou na receção parlamentar ao Presidente brasileiro e, depois, na sessão comemorativa da Revolução de 1974. os outros dois “notáveis discursos” são de Lula da Silva e do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

"O discurso do Presidente da República foi muito pedagógico, porque demonstrou que uma pessoa da direita democrática, do centro-direita, não se tem que deixar condicionar, limitar, nem na atitude, nem nas palavras, nem no vocabulário, nem no discurso, por aquilo que é o ruidismo gerado pelo Chega. Demonstrou bem que, felizmente em Portugal, temos não só uma esquerda democrática, como temos uma direita democrática que preenchem a esmagadora maioria do espaço político nacional", comentou António Costa, ao fim da tarde.

Costa falava na sua residência oficial, depois de ter inaugurado juntamente com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, nos jardins do Palacete de São Bento, uma escultura de Rui Chaves, intitulada "Semente".

Ainda que só tenha detalhado o elogio ao “discurso pedagógico” de Marcelo, o primeiro-ministro já tinha aproveitado para salientar que o Governo depende do Parlamento. No seu breve discurso, o líder do executivo salientou que "os verdadeiros detentores do poder são os cidadãos" e citou o discurso hoje proferido pelo Presidente da República na sessão solene do 25 de Abril no parlamento.

"Como disse hoje o nosso Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa] são os cidadãos que escolhem o 25 de Abril que em cada momento querem prosseguir. E é assim que devemos prosseguir para manter viva e renovar a nossa democracia", defendeu.