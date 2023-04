Alta tensão na sessão parlamentar: Santos Silva pediu para Chega "não envergonhar" Portugal, Lula criticou "papelão"

TIAGO MIRANDA

O Chega prometeu a “maior manifestação de sempre” contra um chefe de Estado estrangeiro frente à Assembleia da República (AR), mas os protestos dos deputados causarem mais mossa no hemiciclo. Santos Silva foi obrigado a advertir partido de André Ventura de forma inédita: “Chega de degradarem as instituições e porem vergonha no nome de Portugal”, disse o presidente do Parlamento. E a Ucrânia, que divide os dois países, também passou pelos discursos, mas acabou por ficar em segundo plano

Há uma hora