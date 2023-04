O aumento intercalar das pensões em dez pontos: Costa recusa ter mudado de opinião e diz que “não houve truque, ilusão, nem corte”

As pensões vão aumentar 3,57% em julho . O aumento aplica-se a todas as pensões até 5.765,16 euros, o equivalente a 12 vezes o indexante de apoios sociais;

O aumento aplica-se a todas as pensões em pagamento, incluindo as de quem se reformou em 2022 . Está fora da lei, mas o Governo criará uma exceção para estes casos;

Governo justifica decisão com o facto de o Estado ter encaixado mais receita que o previsto, e de o emprego e as contribuições para a Segurança Social estarem a crescer bem acima do previsto. A população ativa em Portugal atingiu um "número recorde" de 5,2 milhões, com a Segurança Social a contabilizar atualmente agora 4,9 milhões de trabalhadores registados e com contribuições regulares.