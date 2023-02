Face à crise na habitação, o Governo optou por intervenção direta no mercado

Mão pesada sobre alojamento local, com o fim de novas licenças (em áreas urbanas) e com pagamento de contribuição extraordinária nas zonas onde há maior pressão; fim dos vistos gold para travar a especulação imobiliária (com exceções se as casas forem para arrendamento); obrigatoriedade de os bancos oferecerem taxa fixa nos créditos à habitação; isenção fiscal para arrendamento acessível; apoios na renda até €200 por mês para as famílias que tenham taxa de esforço acima de 35%; Estado a subarrendar casas a privados e obrigatoriedade de pôr em arrendamento casas que estejam devolutas - “Há um número indeterminado, mas muito significativo, de casas que estão em condições de habitabilidade mas que não estão no mercado”, justificou Costa.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler