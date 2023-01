Há seis governantes a acender o "sinal vermelho" no questionário de Costa

António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa não se entendem sobre o muito falado questionário de escrutínio prévio de governantes, que será aplicado pela primeira vez na escolha do novo secretário de Estado da Agricultura. “É óbvio” que o questionário também se aplica aos atuais membros do Governo, vai dizendo e repetindo o Presidente da República na praça pública. Visivelmente incomodado, como quem quem ultrapassar este assunto rapidamente, o primeiro-ministro vai respondendo que não, que os atuais membros do governo não têm de responder ao questionário porque, primeiro, o questionário serve de mecanismo “prévio”, e, segundo, os atuais governantes já entregaram as suas declarações de rendimento e património junto do Tribunal Constitucional. Logo, o “crivo está feito”.

