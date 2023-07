"Assessor-fantasma" contratado por Marco Capitão sai de empresa do Estado com mais €8 mil no bolso

TIAGO MIRANDA

A administração da idD Portugal Defence já tinha negociado uma cessação do contrato de trabalho com José Miguel Fernandes, que o ex-secretário de Estado suspeito de corrupção tinha contratado em 2021. Questionada pelo Expresso há uma semana sobre o absentismo crónico do assessor do conselho de administração, a empresa ocultou que ele ia sair em setembro com uma compensação. A idD será alvo de uma auditoria