A queda de Capitão Ferreira: as suspeitas de corrupção, a avença por explicar (e uma coleção de casos)

Marco Capitão Ferreira caiu do Governo com estrondo, esta sexta-feira, depois de buscas da Polícia Judiciária ao Ministério da Defesa e na casa do secretário de Estado, que sai arguido por corrupção e participação económica em negócio, no âmbito do processo Tempestade Perfeita. Depois das ondas de choque do caso João Galamba e das polémicas em torno da comissão de inquérito da TAP, a última coisa que António Costa desejava era que o Governo fosse assombrado - mais do que por um casinho - pelo fantasma da corrupção. A polícia entrou no Ministério a dias de o primeiro-ministro e da ministra da Defesa viajarem para Vilnius, na Lituânia para a cimeira da NATO, e é certo que os aliados e as embaixadas estão especialmente atentos a estes acontecimentos numa área sensível do Estado.