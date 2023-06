Defesa esconde conteúdo da assessoria de cinco dias contratada por €61 mil a secretário de Estado

O Ministério de Helena Carreiras não revela nem detalha que tipo de trabalho foi realizado por Marco Capitão Ferreira — secretário de Estado da Defesa desde março de 2022 — para este ter recebido o equivalente a €12 mil por dia, ao longo de cinco dias, no âmbito de um contrato de assessoria que assinou com a Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional (DGRDN) há quatro anos. O contrato, que antevia um pagamento total de €61 mil (incluindo IVA), tem data de 25 de março de 2019 e previa um prazo de execução de 60 dias (o que daria cerca de €1000 diários), mas durou apenas uma semana, cessando a 29 de março do mesmo ano, com o pagamento integral daquele montante ao futuro membro do Governo.

Segundo o objeto desse contrato com a DGRDN — assinado pelo então diretor-geral Alberto Coelho, hoje um dos arguidos por alegada corrupção no processo Tempestade Perfeita —, a assessoria de Capitão Ferreira implicava “a elaboração de pareceres e outros trabalhos especializados no âmbito da Lei de Programação Militar (LPM), bem como integrar e apoiar as equipas de negociação e elaborar notas de suporte ao processo decisório” no âmbito dos contratos de manutenção dos helicópteros EH-101, de busca e salvamento. No entanto, questionado pelo Expresso sobre que “pareceres e outros trabalhos especializados” foram entregues e em que data por Capitão Ferreira, que equipas de negociação integrou e em que reuniões participou, o gabinete da ministra da Defesa não respondeu. A governante também não respondeu à questão sobre se “já avaliou os trabalhos feitos no âmbito deste contrato” e se acha esta “uma situação recomendável”.