Liberais querem saber como secretário de Estado da Defesa ganhou €50 mil em cinco dias, pagos por diretor-geral suspeito de corrupção

O contrato da DGRDN com Capitão Ferreira era de assessoria técnica para as áreas de negociação no âmbito da Lei de Programação Militar relativamente aos helicópteros EH-101.

Rui Rocha, líder da Iniciativa Liberal, colocou uma questão ao Governo sobre esta notícia, de que deu conta no Twitter: “Como é possível um trabalho técnico tão complexo, que justifica uma contrapartida de €50 mil, ter sido executado em apenas quatro dias? A menos que o valor do contrato tenha sido pago antes de o serviço ter sido realizado e, nesse caso, estaremos perante uma clara violação do Código dos Contratos Públicos, que impede o pagamento antecipado”.

Três anos antes de entrar no Governo, o secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, assinou um contrato de assessoria com a Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), no valor de €50 mil , no dia 25 de março de 2019. Mas apesar de o contrato prever um prazo de execução de 60 dias (até final de maio desse ano), Capitão Ferreira recebeu o pagamento integral pelo serviço supostamente prestado apenas cinco dias depois, a 30 de março do mesmo ano, avançou o “Correio da Manhã” esta quarta-feira.

Um dos problemas relacionados com o contrato e com o pagamento efetuados pela DGPRN, então liderada por Alberto Coelho - hoje arguido e suspeito de corrupção na operação Tempestade Perfeita - é que, no dia 29 de abril de 2019, Capitão Ferreira iniciou funções na Empordef, como presidente da comissão liquidatária da empresa que era a holding do Estado para as indústrias de Defesa. E “o Estatuto do Gestor Público impede que exista acumulação da prestação de serviços com o exercício de funções em empresas públicas”, escreve também o liberal Rui Rocha.

O grupo parlamentar dos liberais enviou esta quinta-feira uma pergunta à ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, a pedir para serem “disponibilizados todos os relatórios, pareceres e outros documentos decorrentes do trabalho realizado por Marco Capitão Ferreira para a DGRDN, bem como cópia da autorização de pagamento, e demais troca de correspondência relevante entre a DGRDN e Marco Capitão Ferreira”, isto segundo o requerimento a que o Expresso teve acesso.

Os liberais querem ainda saber se Capitão Ferreira assinou mais algum contrato com a DGRDN ou com empresas do universo da Defesa, antes de ser secretário de Estado daquele ministério.