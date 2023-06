Lei de Programação Militar: receitas extraordinárias são "por definição incertas", alerta ex-chefe de Estado-Maior

O ex-chefe militar general Valença Pinto salientou esta terça-feira que, do valor total previsto para a Lei de Programação Militar, apenas uma parte está garantida pelo Orçamento do Estado, alertando que as receitas extraordinárias são "por definição, incertas". O antigo chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) entre 2006 e 2011 e atual presidente da direção da Eurodefense-Portugal falava num colóquio organizado pela comissão parlamentar de Defesa, na Assembleia da Republica, intitulado 'Lei de Programação Militar e a Economia de Defesa'.

O general começou por salientar o investimento total previsto para a Lei de Programação Militar até 2034, de 5.570 milhões de euros, valor que considerou "significativo e que deve ser reconhecido". Na opinião do antigo CEMGFA e ex-chefe do Estado-Maior do Exército, tal valor "consubstancia um aumento de possibilidades para o tecido produtivo português e, portanto, para a economia de Defesa".

"Note-se, contudo, que desses cerca de 5,6 milhares de milhões de euros, só 5,3 estão `à priori´ assegurados por receitas diretas do Orçamento do Estado, confiando-se o resto, cerca de 280 milhões de euros, a receitas extraordinárias, por definição, incertas", alertou. Em relação a esta situação, o general apelou a uma reflexão em dois planos: "desde logo, o plano do subfinanciamento da lei, mas também das dificuldades que isso acarretará para as diferentes e exigentes fases da sua execução e gestão".