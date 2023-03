Navio “Mondego” avaria-se e aborta missão na Madeira

O navio de patrulha oceânica “Mondego” abortou uma missão na Madeira, depois de sofrer uma avaria esta madrugada enquanto rumava às ilhas Selvagens, avança a RTP e o “Correio da Manhã”. O navio está agora atracado no Porto do Caniçal, na ilha de Porto Santo.

O incidente surge cerca de duas semanas após mais de uma dezena de militares ter recusado embarcar no “Mondego” para cumprir uma missão, invocando falta de condições de segurança.

De acordo com a RTP e com o “CM”, foi visto fumo a sair das chaminés do navio de patrulha oceânico. Ao canal público televisivo, a Marinha admitia, horas antes, que tinha havido um contratempo que impedira o “Mondego” de sair à hora planeada, ainda na segunda-feira. No entanto, a Armada negou qualquer avaria.

O navio rumava às ilhas Selvagens, no arquipélago da Madeira, para render uma equipa de vigilantes. Não é ainda certo se o “Mondego” foi rebocado ou se voltou pelos seus próprios meios até ao Porto do Caniçal.

Após a polémica do dia 13 de março, a Marinha ordenou uma inspeção às condições de segurança do “Mondego” que falhou o acompanhamento de um navio russo a norte de Porto Santo, como tinha sido ordenado pela chefia naval.

A “desobediência” dos 13 militares da Marinha foi condenada pelo chefe do Estado-Maior da Armada: “A Marinha não esquece nem perdoa atos de indisciplina”, avisou, na altura, o almirante Henrique Gouveia e Melo.