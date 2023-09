"O PS não é dono do país". César pede "consensos", "humildade" e "muita paciência" para manter estabilidade institucional

NUNO VEIGA

Presidente do PS encerrou rentrée socialista a pôr gelo nos pulsos do PS, e de Costa, sobre a relação institucional com o Presidente da República. Alertou para vários “problemas e bloqueios” que persistem na sociedade, pediu ao governo para “fazer mais e mais depresa na Saúde e Habitação”, e apelou a consensos partidários. É preciso “humildade”, porque “ninguém governa sozinho em parte nenhuma”