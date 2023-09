Eurico Brilhante Dias acusa PSD de se ter "radicalizado" com "leilão fiscal" em montantes sem critério

Eurico Brilhante Dias acusou esta sexta-feira o líder do PSD, Luís Montenegro, de defender uma política de redução de impostos errática e pouco criteriosa, oferecendo em “leilão fiscal os montantes que lhe ocorrem”. Falando num painel da Academia Socialista, que decorre em Évora, sobre a política económica no euro, o líder parlamentar socialista deixou antever que o Governo se prepara para oferecer em redução de impostos sobre o trabalho menos do que o PSD apresentou este verão na sua proposta de redução do IRS e IRS Jovem.

“O dr. Luís Montenegro hoje grita, numa espécie de leilão fiscal, ‘baixem os impostos, já!'. Os governos do PS têm reduzido impostos, temos reduzido os impostos para desmantelar o enorme aumento de impostos que o dr. Luís Montenegro, como líder parlamentar da maioria PSD/CDS aprovou no Parlamento”, disse perante os jovens socialistas, acusando o PSD de se ter “radicalizado” ao propor uma redução de impostos “em montantes que lhe ocorrem”.