PS acusa Montenegro de “cambalhota política” na reforma fiscal e defende que ideia de excedente é “totalmente errada”

Depois de Luís Montenegro apostar na reforma fiscal para a rentrée política, o PS vem agora acusá-lo de protagonizar uma “cambalhota política”. Porfírio Silva, dirigente socialista, desdobrou-se em críticas ao discurso do líder social-democrata feito na Festa do Pontal, no Algarve, na passada segunda-feira. “É surpreendente a dimensão da cambalhota fiscal que o doutor Montenegro vem apresentar (…), parece que levou a linha do PSD para algo de permanente inconstância, ziguezague, catavento político consoante as circunstâncias”. Além disso, o socialista acusou Luís Montenegro de se basear numa ideia de excedente “completamente errada” para as propostas de redução de IRS.

Já se sabia que a aposta do PSD para o novo ano político seria a reforma fiscal que preparou com especialistas na área. Esta segunda-feira, Luís Montenegro desembrulhou o pacote de medidas entre as quais se destaca uma redução do IRS em todos os escalões, paga com o excedente orçamental. O resultado seria uma diminuição dos impostos sobre o rendimento do trabalho em 1200 milhões de euros. Agora, o PS vem dizer que esta ideia de excedente é “totalmente errada” e está baseada numa ideia de um “Estado glutão” que “tem por aí muito dinheito”. “É certo que há impostos que com a inflação cobram mais aos cidadãos como o IVA, mas o aumento da cobrança de IRS não tem nada a ver com a inflação”, defendeu Porfírio Silva. “Hoje cobra-se mais IRS porque há mais emprego, as regulações aumentaram”. Depois desta explicação, o socialista atirou ao líder social-democrata: “Montenegro ou não esta bem informado ou está a querer desinformar”.