Moedas quer aumentar taxa turística em Lisboa e promete usar receitas “em benefício das pessoas”

Carlos Moedas quer aumentar a taxa turística em Lisboa, que é hoje de 2 euros por dormida. O presidente da Câmara de Lisboa (CML) disse-o esta manhã, no podcast da SIC e do Expresso Geração 70, sem especificar datas ou valores. Lembrando que a medida não depende apenas de si próprio, até porque governa em minoria na cidade, Moedas garante que a ideia é usar o potencial aumento da verba global do turismo que recai para a CML para “trazer um benefício para as pessoas, nomeadamente mais recursos para a limpeza da cidade”.