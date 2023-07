Marcelo avisou PSD que discutir casos judiciais favorece o Governo

Marcelo Rebelo de Sousa está preocupado com o facto de o país político se ter posto a discutir buscas e atuações do Ministério Público em vez de debater os problemas do país, da saúde à habitação, passando pelo dossiê TAP. E deixou isso bem claro aos partidos da direita, que recebeu esta segunda-feira em Belém, com um puxão de orelhas particular ao PSD.

É preciso recentrar o debate e “não entrar no jogo” de marketing que o PS “aproveitou muito bem”: ou seja, além de desviar as atenções de casos como o de Marco Capitão Ferreira, a 13ª demissão, o Governo conseguiu travar o debate, e a crítica, sobre o momento que o país atravessa e para o qual o Presidente da República queria alertar nesta última semana do ano político.