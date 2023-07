Marcelo elogia SNS: serviços mínimos em dia de greve foram excecionais

O Presidente da República elogiou esta quarta-feira o SNS e agradeceu ao Hospital de Santa Cruz, onde esteve aproximadamente quatro horas após ter desmaiado, afirmando que os serviços mínimos em dia de greve de médicos foram excecionais. "Deixem-me agradecer a este hospital", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, à saída do Hospital de Santa Cruz, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.

"É uma prova da excelência do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Não me ocorreu outra solução se não esta, e estou muito grato, porque correu muito bem, muito bem, muito bem", acrescentou. O chefe de Estado referiu que a sua hospitalização temporária "calhou num mau dia", no primeiro de dois dias de uma greve convocada pela Federação Nacional dos Médicos (Fnam).

Interrogado se sentiu os efeitos dessa greve, o Presidente da República respondeu: "Não. Estavam os serviços mínimos e os serviços mínimos, felizmente, foram excecionais, excecionais, o que mostra que o SNS e os médicos em particular, mesmo em greve, de facto, cumprem os serviços mínimos". Marcelo Rebelo de Sousa mencionou que o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, se deslocou ao Hospital de Santa Cruz, "para se certificar que era assim mesmo".

O Presidente da República elogiou também o socorro que lhe foi prestado pelas bombeiras da Trafaria quando desmaiou no fim de uma visita à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no concelho de Almada, distrito de Lisboa, considerando que "foi impecável".

Hoje, cerca das 15h45, a assessoria de comunicação da Presidência da República informou que "o Presidente da República teve uma indisposição após uma visita na Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa, e foi ao Hospital de Santa Cruz por precaução".

Perto das 18h00, Miguel Mendes, diretor do serviço de cardiologia do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, de que faz parte o Hospital de Santa Cruz, disse aos jornalistas que o Presidente da República se encontrava "muito bem", a conversar, "na plena posse das suas capacidades".

"Tudo o que se passou aparentemente é uma situação benigna, explicada um pouco pelo tempo, pela meteorologia que estamos a viver e pela circunstancia da cerimónia em que ele esteve envolvido. Os primeiros testes têm resultados normalíssimos. Ainda aguardamos respostas de outros exames, mas penso que vamos ter muito boas notícias no final", acrescentou. Marcelo Rebelo de Sousa teve entretanto alta hospitalar e saiu a pé do hospital pelas 20h00.