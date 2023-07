Fortimel, moscatel e um Holter: Marcelo explica a "quebra de tensão repentina" que o fez desmaiar

O Presidente da República desmaiou após sentir uma indisposição, esta quarta-feira, durante uma visita à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no campus da Costa de Caparica, no concelho de Almada. Marcelo Rebelo de Sousa, que já teve alta hospitalar, explicou o que fez (e o que bebeu) antes de ter uma “quebra de tensão repentina”.

“Eu não costumo almoçar. Tomei aquilo que tomo normalmente e fui a conduzir bem (…) Antes da parte dos discursos da cerimónia tinham-me proposto um brinde com moscatel e eu disse não, porque vou falar. Com isto, acabei por beber o moscatel quente, [num momento] mais tarde. E eu acho que deve ter interagido, provavelmente, com a digestão. Comecei a sentir logo a seguir os mesmos sintomas que tinha tido em [junho de 2018] em Braga, que é uma quebra de tensão repentina”, contou.

Os meios de socorro foram deslocados para o local. O Presidente foi transportado “por precaução" para o Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, concelho de Oeiras, onde esteve a realizar exames.