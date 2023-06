Montenegro vira-se para o SNS para subir tom de oposição ao Governo e acalmar críticos

Médicos de família, listas de espera, acesso a medicamentos, cuidados continuados e paliativos: Luís Montenegro vai passar a próxima semana na rua a visitar hospitais e centros de saúde com um pacote de propostas para o SNS no bolso, que serão discutidas no debate potestativo na Assembleia da República agendado pelo PSD para quinta-feira. Com o verão à porta, a ideia é carregar no “falhanço das políticas do Governo” e responder aos que acusam o líder do PSD de não apresentar alternativa ao PS de António Costa.