Luís Marques Mendes: "Primeiro-ministro pode ir ao futebol, mas tem de dar uma explicação"

No habitual espaço de comentário, no Jornal da Noite, Luís Marques Mendes analisa a polémica com a ausência do Governo na homenagem às vítimas de Pedrógão Grande e o problema criado pela diferença cada vez menor nos salários entre licenciados e não licenciados, faz uma leitura da sondagem para a SIC/Expresso em que o PS sobe um ponto e PSD e restantes partidos ficam na mesma e considera que António Costa “está feliz com os seus ministros” e não se avizinha uma remodelação.

Ainda sobre o primeiro-ministro, Luís Marques Mendes considera que deve uma “explicação” aos portugueses sobre a polémica escala na Hungria e considera que a presidência do Conselho Europeu está fora dos planos de António Costa, devido a problemas internos e para não “estender uma passadeira vermelha” a Luís Montenegro.