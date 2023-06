Portugueses no estrangeiro passam a ter uma ‘Loja do Cidadão’ online: Governo lança “Consulado Virtual” com 9 serviços

O Governo coloca em funcionamento esta quarta-feira o Consulado Virtual, um portal que pretende criar pela primeira vez um contacto digital entre as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro e os serviços administrativos do Estado. O objetivo é que os emigrantes portugueses possam aceder online a serviços e informações burocráticas que dantes só eram acessíveis presencialmente em postos e secções consulares portuguesas.