IL pede audição "urgente" de Manuel Pizarro, após demissão de subdiretor-geral da Saúde

A Iniciativa Liberal (IL) solicitou esta quinta-feira uma audição urgente do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, na sequência da demissão do subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal, único candidato à sucessão de Graça Freitas.

No requerimento, os liberais frisam que a Direção-Geral da Saúde (DGS) é liderada por um diretor-geral, coadjuvado por dois subdiretores-gerais, mas "desde setembro de 2022, a DGS só tem um subdiretor-geral da Saúde, tendo no final de dezembro de 2022, a diretora-Geral da Saúde terminado o seu mandato e anunciado que vai reformar-se. E lembram ainda que desde que Ricardo Mestre foi nomeado secretário de Estado da Saúde, o cargo de subdiretor-geral da Saúde que até aí ocupava não voltou a ser ocupado.



“Neste momento, a DGS - que é a Autoridade de Saúde Nacional -, está sem qualquer direção: a ainda diretora-geral da Saúde tem estado de férias e prestes a reformar-se sem que se vislumbre a abertura do concurso para a sua substituição; e o único subdiretor-geral da Saúde que subsistia, acabou de se demitir. Para a IL, este problema é inadmissível, gravíssimo e requer explicações cabais por parte do ministro da Saúde”, pode ler-se no requerimento dirigido ao presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, António Maló de Abreu.

Os liberais alegam que é fundamental, por isso, que o ministro explique quem está nesta altura a “assegurar o cumprimento da missão e atribuições” da DGS, apesar de Pizarro ter garantido que a instituição “está em pleno funcionamento” e nos “próximos-dias” será aberto concurso para a sucessão de Graça Freitas.

O ministro recusou, contudo, revelar os motivos da demissão de Rui Portugal na quarta-feira, afirmando que “seria indelicado comentar” em declarações aos jornalistas.