Caso Galamba e a chamada para o SIS: as dúvidas que as respostas de Costa não esclarecem

Um dia depois de o PSD ter formalizado o requerimento com 15 perguntas sobre o envolvimento do SIS na recuperação do computador de Frederico Pinheiro com informação classificada, o primeiro-ministro deu 10 respostas. Há dúvidas, no entanto, que continuam no ar, com o PSD a fazer depender as respostas de Costa da viabilização ou não de uma comissão de inquérito à atuação das secretas. Na próxima terça-feira é a vez de António Mendonça Mendes, secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, ir à comissão de Assuntos Constitucionais responder aos deputados.

1. O mistério do telefonema. Foi Mendonça Mendes que sugeriu a Galamba contactar o SIS?

A pergunta já tinha sido feita de forma muito direta no debate parlamentar da semana passado, com António Costa sempre a evitar responder sob a forma de ‘sim ou não’. Agora, o PSD volta a insistir, lembrando que João Galamba disse que foi o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro que sugeriu a intervenção do SIRP/SIS: “Qual o fundamento dessa sugestão, quando é que ocorreu e em que termos?”. A seguir, o PSD pergunta ainda de outra forma: “O Ministro da Infraestruturas declarou, mais do que uma vez, que informou o Secretário de Estado de Adjunto do Primeiro-Ministro sobre a situação vivida no ministério e a intervenção do SIRP/SIS. Quando é que isso ocorreu e em que termos?”. O primeiro-ministro responde às duas perguntas da mesma forma: “a iniciativa de contactar o Serviço de Informações de Segurança partiu da própria Chefe do Gabinete do Ministro das Infraestruturas, não tendo resultado de sugestão do Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro”.