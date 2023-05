Mariana Mortágua aclamada nova líder do Bloco de Esquerda: “é só o começo, ainda não viram nada”

“A nossa política é uma paixão maior do que qualquer circunstância, é uma vontade que ninguém pode domar”, atirou Mortágua, no primeiro discurso enquanto líder do partido, logo após terem sido conhecidos os resultados. Perante um pavilhão cheio, no Casal Vistoso, em Lisboa, avisou. “ Os nossos 24 anos, estas treze Convenções e esta sala cheia são só o começo do Bloco de Esquerda .”

Mariana Mortágua é a nova coordenadora do Bloco de Esquerda . O rosto é o que se esperava, faltava saber a dimensão da vitória, que foi estrondosa. A moção A, encabeçada por Mortágua, que define a estratégia para os próximos dois anos, teve 439 votos, dos 654 delegados da Convenção. E a lista que apresentou à Mesa Nacional, o órgão máximo do partido entre convenções, alcançou 67 dos 80 lugares (mais de 80%).

A mensagem não podia chegar de forma mais direta ao destinatário. A assistir nas primeiras filas estavam algumas figuras do PS, a começar por António Mendonça Mendes , o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, João Torres , secretário-geral adjunto do PS, e Marta Temido , líder da concelhia do PS em Lisboa. Havia mais figuras, como Isabel Camarinha (secretária-geral da CGTP), mas foram aquelas que Mortágua encarou.

O primeiro discurso da coordenadora foi feito de sorriso rasgado, sobretudo quando falou para dentro, mas também de rosto fechado, quando disparou contra a maioria absoluta e contra a direita, em particular à “política do ódio”. “A essa direita”, apontou, “dizemos que Portugal não será o país onde espancam imigrantes nas fronteiras e em que se multiplicam Odemiras”, “ não será um país sem serviços públicos de saúde e educação, como propôs o Chega ”, “não será um país sem salário mínimo nacional, sem escolaridade obrigatória até ao 12º ano”.

Mortágua referiu-se também a socialistas ausentes, como João Galamba. O PS do “poder absoluto” está “preocupado em sobreviver ao dramalhão do 4º andar do Ministério”, disse a nova líder, referindo-se aos episódios no Ministério das Infraestruturas, que se seguiram à demissão do adjunto de Galamba. Minutos antes, Pedro Filipe Soares tinha feito a plateia rir quando disse que Galamba se deve olhar ao espelho e perguntar: “espelho meu, espelho meu, haverá ministro mais incompetente do que eu?”

“As patologias do poder transformaram a política num entretenimento triste”, continuou Mortágua, sobre as polémicas que envolveram o ministro das Infraestruturas. A resposta do Governo, diz, é “o medo”. “Ao medo do fim do mês [o PS pede] que juntem o medo de que este Governo, que é mau, dê lugar ao péssimo”. As críticas ao executivo de Costa foram-se multiplicando no discurso de Mariana Mortágua para quem a maioria absoluta é um “tormento de degradação e instabilidade” e uma “causa de embaraço nacional”.

Como outros dirigentes do Bloco, Mariana Mortágua fez uma breve leitura positiva sobre a geringonça. Mas este é outro ciclo. “A esquerda tem que saber olhar para o essencial: as urgências hospitalares estão a fechar”, as “crianças sem aulas", ”as promessas de casas nunca construídas", o “mais de um milhão e 700 mil pessoas [que] vivem com menos de 554 euros por mês”.