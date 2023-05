As 13 formas de fintar perguntas. Mendonça Mendes não responde sobre o SIS: “Há tempo para tudo”

O exercício é difícil, mas António Mendonça Mendes já o fez por duas vezes. Em frente aos microfones dos jornalistas, no final de um congresso, fintou todas as perguntas que lhe foram feitas sobre o telefonema com o ministro João Galamba. No dia do caos no Ministério das Infra-estruturas, o ministro diz ter falado com o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro e contou que foi este que lhe sugeriu que alertasse os serviços de informações. Acontece que é o único a confirmar esse telefonema. Mendonça Mendes hoje voltou a não responder, adensando o mistério sobre a conversa entre os dois.

Por entre atropelos e interrupções, foram 13 as vezes que o secretário de Estado foi questionado este domingo, no final da convenção do BE onde foi em representação do Governo, e as mesmas vezes que deu respostas sobre tudo, menos sobre o telefonema. “Percebo a sua questão e respeito a questão que está a colocar. Há tempo para tudo”, chegou a dizer depois da insistência dos jornalistas.

Já à nona e décima pergunta, travaria a linha do Governo. O “importante” é que “possamos contribuir para a tranquilidade do debate democrático” e por isso, disse, “não vale a pena estarmos sempre a fazer as mesmas perguntas e a dar as mesmas respostas”. “O que é essencial responder sobre essa matéria já foi respondido e eu não tenho mais nada para responder”, disse.