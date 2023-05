Governo e PS fecham-se para travar mais um problema com Galamba

Só o ministro das Infraestruturas fala na existência de um telefonema feito ao secretário de Estado-adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, na noite de 26 de abril, em que este lhe terá sugerido o contacto com as secretas para reaver o computador do adjunto exonerado, que continha documentos classificadas. Mais ninguém no Governo confirma a informação prestada por João Galamba na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP, adensando o mistério de um telefonema que está a pôr o primeiro-ministro em xeque. A estratégia passou a ser cerrar fileiras para proteger a cúpula do Governo. E isso mesmo tornou-se visível na própria comissão de inquérito, com o PS a travar esta semana todos os requerimentos da oposição a pedirem informações e audições sobre o envolvimento das secretas e os incidentes no Ministério.

Para justificar a falta de confirmação desse contacto (quando todos os outros já foram confirmados), no Governo e mesmo no Parlamento corre a tese de que não terá sido António Mendonça Mendes a dizer a João Galamba que deveria reportar aos serviços de informações o sucedido. O ministro admitiu ter falado, naquela noite, com vários governantes, do adjunto de Costa ao secretário de Estado da Modernização Administrativa, passando pela ministra da Justiça e pelo ministro da Administração Interna. E ainda esta semana, se soube de mais um nome. Em entrevista ao “Jornal de Negócios”/Antena 1, Mariana Vieira da Silva contou que foi informada naquela noite de quarta-feira, em que ela era primeira-ministra em exercício, pelo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, uma vez que este tinha falado com João Galamba, no âmbito da preparação do Conselho de Ministros do dia seguinte.