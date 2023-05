Convenção do Bloco: fundadores entregam guião para “espantar este tempo feio”

Está há mais de uma década fora dos cargos de direção do Bloco, mas a reação dos bloquistas perante as palavras de Francisco Louçã dão prova do peso que o fundador ainda tem. Em quatro minutos de discurso, o ex-líder do partido arrasou a governação socialista do PS e deixou perguntas a todos os que nela votaram — e a quem chamou “vítimas da maioria absoluta”.

“A maioria absoluta é um fantasma”, agora “precisamos de recuperar o país”, atirou Louçã. Foi aplaudido por todo o Pavilhão do Complexo do Casal Vistoso, no dia mais longo da Convenção do Bloco, e acabou a citar Chico Buarque. As críticas ao PS marcaram o dia, atravessaram os discursos de quase todos os principais dirigentes do partido e várias vezes subiram o tom da Convenção. Falou-se em “chantagem”, muitas vezes, e até em “mentiras”. Louçã fez um breve apelo histórico para perguntar se alguém “se lembra de tanta encrenca” noutros governos, se “alguém se lembra” de durante a geringonça ter sido alguém afastado “por contas estrambólicas”, numa referência a Miguel Alves, um dos primeiros demitidos do Governo do PS. Depois foi aos temas caros do partido, serviços públicos, clima, habitação. “Quem votou no PS para que no próximo ano estivesse resolvido o problema da habitação”, numa referência à promessa socialista de acabar com as carências habitacionais nos 50 anos do 25 de Abril, “não acha estranho que nada se tenha feito?”. A ordem no Bloco é polarizar à esquerda, atirar à maioria absoluta e recuperar os eleitores “arrependidos”. Ou, como disse Louçã a citar Chico Buarque, “espantar este tempo feio”. Um tempo que é, para o Bloco, de ameaças também à direita, como frisou Fernando Rosas, outro dos fundadores. Aliás, essa foi uma referência amplamente repetida durante a Convenção: a extrema-direita ameaça por si própria, mas também pela forma como pode ser usada para o voto útil à esquerda.

NUNO BOTELHO

Fernando Rosas quis dar resposta aos dilemas que tudo isso levanta. “É possível combater esse perigo aceitando a governação do PS? Eu acho que não é possível.” É a maioria absoluta, acusou o histórico fundador bloquista, que alimenta a extrema-direita e, portanto, o combate é em duplo sentido. “Passa pela defesa de medidas justas que respondem à aflição das pessoas”, passa também por “secar o pântano da demagogia fascizante” com uma “oposição frontal à estratégia do PS”. E isso significa “estar na luta e ousar vencer o capitalismo predatório”, propondo “políticas alternativas que as pessoas possam empunhar como armas”. Fernando Rosas acabou o discurso a agradecer a Catarina Martins, como tinha feito uma parte significativa dos delegados que intervieram este sábado, ao ponto de José Gusmão, que na mesa ia conduzindo os trabalhos, fazer a piada de que os agradecimentos a Catarina Martins não contavam para o tempo de intervensão dos inscritos.

NUNO BOTELHO