Marcelo distante de Costa na Jornada Mundial da Juventude

Há quem ironize que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), com o alto patrocínio do Papa, pode dar chance para Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa se reaproximarem, depois do gelo cristalizado na coabitação com o caso Galamba. Mas o Presidente da República não parece disponível para repetir (ainda que sem camisas brancas) as pazes ilustradas pelas suas fotos com o primeiro-ministro, há dois meses, na Cimeira Ibero-Americana.

Na altura, já a gerirem uma fase nova e mais crispada na relação entre os dois palá­cios, Marcelo e Costa venderam imagens de amena cavaqueira. Mas, pelo menos vista de Belém, a festa cívica prevista para Lisboa com a vinda do Papa Francisco entre 1 e 6 de agosto dificilmente servirá para grandes proximidades entre os dois políticos, que andam há meses de candeias às avessas.