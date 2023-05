Discurso de Cavaco anima PSD, mas Marcelo acha que menoriza Montenegro e cerra fileiras à esquerda

O discurso de Aníbal Cavaco Silva, este sábado, a fustigar António Costa e a insuflar Luís Montenegro, está a “animar as hostes" sociais-democratas que no dia seguinte enviaram dezenas de mensagens a dirigentes do PSD, o que é sentido na direção como “um fôlego novo" para a liderança do partido. Em Belém, no entanto, a avaliação de Marcelo Rebelo de Sousa será mais cautelosa, apurou o Expresso.

A intervenção de Cavaco, poderá ter dois efeitos que este não desejaria, na leitura de fonte próxima do Presidente da República: um efeito seria reforçar a união da esquerda anti-cavaquista em torno do PS, que tem uma reação epidérmica ao ex-líder do PSD; outro efeito é passar a ideia que Luís Montenegro é um líder que não se consegue impor sozinho, sem a tutela e o aval político da paternal figura laranja - que mantém a aprovação de uma faixa larga da direita sociológica.